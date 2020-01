Picasso, o mestre universal para ver em Algés

Obras de Picasso chegam a Algés no dia 25 de janeiro para uma exposição gratuita de três meses, que inclui quadros, desenhos e cerâmica do mestre do cubismo, revelando a diversidade e versatilidade da sua produção artística.

A exposição, intitulada "Picasso. Mestre Universal", vai estar patente no Palácio Anjos, até dia 30 de abril, proporcionando uma oportunidade de ver de perto e de forma gratuita obras do pintor espanhol Pablo Picasso, anunciou a Câmara Municipal de Oeiras que organiza a mostra em colaboração com a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales e a Fundação Fran Daurel.

Aliás, é da coleção Fran Daurel que vêm todas as cerâmicas, desenhos e obra gráfica que vão estar patentes nesta exposição, composta por peças de colecionadores privados, como é o caso também da Coleção Mouvant.

Stoyan Nenov

Com o fim de mostrar a grande diversidade da produção daquele que é um dos mais importantes pintores do século XX, a curadora Helena Alonso selecionou algumas obras que manifestam "as inúmeras conexões que o artista estabelece entre a cerâmica, o desenho e a gravura, sem esquecer que a literatura e a palavra vinculam toda a sua obra".

A exposição incluirá a primeira série gráfica, a "Suíte dos Saltimbancos", criada entre 1904 e 1906 e reunida como série por Vollard em 1913, até um exemplar da ultima produção em cerâmica de Picasso, de 1971, dois anos antes da sua morte.

A "Suíte dos Saltimbancos" é aqui representada por um conjunto de obras gráficas de diferentes tamanhos, que viriam a ser concebidas mais tarde em trabalhos sobre tela.

A exposição conta ainda com um vasto conjunto de cerâmicas - peças únicas e seriadas -, desenhos e obra gráfica, que Picasso realizou ao longo da sua vida, bem como uma série de litografias que exemplificam "a colaboração de Picasso com os poetas mais importantes das vanguardas", intitulada "Suite Sable Mouvant".

As obras vão estar patentes ao público de terça-feira a domingo, indica o município de Oeiras no seu 'site'.

No ano passado, esteve em exibição no Palácio das Artes, no Porto, a exposição "Pablo Picasso. Suite Vollard", composta por cem gravuras que Picasso realizou entre 13 de setembro de 1930 e março de 1937, para o negociante de arte e editor Ambroise Vollard.

Pablo Picasso (1881-1973) foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida em França.

Conhecido por ser um dos fundadores do cubismo, eternizou-se graças a obras como os quadros cubistas "As Meninas D'Avignon" (1907) e "Guernica" (1937), este último inspirado no bombardeamento alemão da cidade basca de Guernica, durante a guerra civil espanhola.

Pablo Picasso é -- a par dos franceses Henri Matisse e Marcel Duchamp - considerado o artista que mais revolucionou as artes plásticas nas décadas iniciais do século XX, sendo responsável por importantes avanços na pintura, na escultura, na gravura e nas cerâmicas.