Confirmado mais um nome para o MEO Sudoeste

Há mais um nome confirmado para o Meo Sudoeste. Blackbear atua dia 7 de agosto, no festival na Zambujeira do Mar.

O cantor, produtor e compositor norte-americano conta com várias colaborações, entre elas Justin Bieber, com quem fez o tema "Boyfriend”. O artista cruza o hip-hop, o R&B e a pop. Traz ao festival o mais recente disco "Anonymous”, lançado em 2019. Blackbear junta-se no cartaz aos já confirmados Bad Bunny, ProfJam e Major Lazer.

O MEO Sudoeste decorre de 4 a 8 de agosto Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, mas o campismo estará disponível a partir de 1 de agosto.