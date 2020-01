Primeiro vídeo do concerto de Madonna mostra a cantora a interpretar "Sodade" com Dino D'Santiago

A promotora Everything is New divulgou imagens (captadas por um telemóvel) do concerto de ontem à noite, no Coliseu dos Recreios. Madonna canta o tema que Cesária Évora imortalizou - "Sodade" - ao lado do português de origem cabo-verdiana, Dino D'Santiago .

Dino é um dos artistas lusófonos que se juntou à Rainha da Pop na digressão Madame X. Neste tema também tocam o português Gaspar Varela (guitarrista e bisneto da fadista Celeste Rodrigues) e o músico cabo-verdiano Miroca Paris.

Créditos: Ricardo Gomes