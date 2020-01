O músico norte-americano Alec Benjamin foi esta quarta-feira confirmado no Nos Alive, naquela que será a sua estreia em Portugal.

Alec Benjamin atua a 11 de julho, o último dia do festival no Passeio Marítimo de Algés, onde vai apresentar o mais recente disco "Narrated For You", de 2018, no qual está o êxito "Let Me Down Slowly".

O músico junta-se aos já confirmados Da Weasel, Two Door Cinema Club e Haim.