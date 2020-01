Cate Blanchett é presidente do júri do festival de cinema de Veneza

A atriz Cate Blanchett vai presidir ao júri da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou hoje a organização do evento que se realiza entre 2 e 12 de setembro.

A escolha foi tomada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza sob recomendação do diretor do festival, Alberto Barbera, e surge dois anos depois de Blanchett ter encabeçado o júri do festival de Cannes.

"Todos os anos olho com expectativa para a seleção de Veneza e todos os anos é surpreendente e distinta. Veneza é um dos festivais mais atmosféricos do mundo - uma celebração do meio provocador e inspirador que é o cinema em todas as suas formas. É um privilégio e um prazer ser presidente do júri deste ano", afirmou Blanchett, citada em comunicado.

O júri vai atribuir vários galardões no âmbito do festival, desde o Leão de Ouro para o melhor filme ao prémio Marcello Mastroianni para melhor jovem ator ou atriz.

Nascida na Austrália há 50 anos, Cate Blanchett é descrita por Veneza como uma "multipremiada atriz, produtora, humanitária e membro dedicado da comunidade artística".

Já condecorada no seu país natal, mas também distinguida em França como Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Cate Blanchett recebeu, ao longo da carreira, três prémios britânicos BAFTA, dois Óscares, três Globos de Ouro e múltiplas nomeações.