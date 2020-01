O regresso da Força ... em banda desenhada

"As Cinzas de Jheda" é a nova adaptação do universo de Star Wars, por Kieron Gillen. Nesta aventura, o autor de banda-desenhada traz-nos a viagem de Luke, Han, Chewie e Leia até ao planeta Jheda. Enquanto as forças da rainha Trios tentam derrubar aquilo que resta do planeta, os rebeldes lutam, uma vez mais, por um futuro melhor na galáxia muito distante! criada por George Lucas.