Os 25 anos da morte de Miguel Torga vão ser assinalados a partir de hoje em Coimbra e até ao final do ano. A cidade que acolheu Adolfo Rocha relembra com exposições, colóquios, e concertos a vida e a obra do escritor e do médico.

Adolfo Correia da Rocha nasceu em 1907 em São Martinho da Anta mas fixou-se em Coimbra onde estudou e exerceu medicina depois de regressar do brasil. Miguel Torga, pseudónimo literário do transmontano que começou na poesia, passou pela ficção e se estendeu até ao texto dramático, vai ser recordado em diversas iniciativas.

Do programa faz parte o roteiro que passa por espaços associados ao percurso estudantil e profissional de Torga. Como são o caso do consultório que tinha na baixa bem próximo do Mondego sem esquecer a casa onde viveu.

Miguel Torga morreu a 17 de janeiro de 1995 tinha 87 anos.