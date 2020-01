Os gémeos portugueses que podem vir a ganhar um Óscar

Têm 34 anos. Nasceram em Alcabideche, viveram em Oeiras, mas agora têm passado mais tempo em Madrid. Os irmãos gémeos Edgar e Sérgio Martins fizeram parte da equipa responsável pelo filme de animação "Klaus", do espanhol Sergio Pablos.

Edgar foi o responsável pelo Departamento de Estória e Sérgio assegurou a Supervisão de Animação.

A SIC esteve à conversa com os irmãos Martins, com Edgar em Lisboa, e Sérgio numa ligação Skype a partir de Madrid.