Madonna cancela concerto no Coliseu de Lisboa

Madonna cancelou o concerto deste domingo no Coliseu de Lisboa. O anúncio foi feito pela promotora Everything Is New no Facebook.

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite. O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado.

O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13h00. Os bilhetes comprados online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt), receberão indicação de reembolso via e-mail.

Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel. Lamentamos a decepção dos fãs."