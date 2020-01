Madonna pede desculpa por falhar concerto no Coliseu de Lisboa

Madonna cancelou o concerto deste domingo no Coliseu de Lisboa. O anúncio foi feito durante a tarde pela promotora Everything Is New, através de um comunicado no Facebook.

A artista esclareceu, numa mensagem publicada na página oficial de Instagram, que precisa de descansar e pede desculpa por ter cancelado o espetáculo.

"Mais uma vez obrigado Lisboa! Desculpem, tive que cancelar esta noite, mas tenho de ouvir meu corpo e descansar!!"



A artista diz que espera regressar aos concertos na próxima terça-feira, 21 de janeiro.