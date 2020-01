Filme sobre a primeira girl band portuguesa estreia no fim de junho

Nos anos 80, Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo formaram um grupo que marcou o panorama musical português. O quarteto era uma novidade no país e na europa.

As Doce não deixaram ninguém indiferente, com atuações provocadoras mas principalmente pelo impacto de temas como OK KO, Amanhã de Manhã, ou É Demais.

Em 1982 levaram a música "Bem Bom" ao festival da canção, onde obtiveram o primeiro lugar e uma viagem para o festival da Eurovisão, em Inglaterra.

Há 3 anos que Patrícia Sequeira se prepara para levar para o cinema a história das Doce. Tem estreia prevista para 25 de junho.