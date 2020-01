Boy Pablo, músico norueguês com ascendência chilena, atua no festival Super Bock Super Rock no dia 18 de julho.

O norueguês, que criou a sua banda de Indie Rock em 2018, um ano depois de ter editado o seu EP de estreia, chega a Portugal depois de atuações nos EUA e no Canadá.

"Soy Pablo" foi o último EP lançado pelo artista.

O Super Bock Super Rock volta ao Meco nos dias 16,17 e 18 de julho.