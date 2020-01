A cantora e compositora britânica Jorja Smith vai voltar a atuar no Nos Alive em 2020, depois de se ter estreado em Portugal na anterior edição do festival.

A artista, que no ano passado lançou o disco "Lost and Found", vai pisar o palco principal no dia 8 de julho, no mesmo dia que o norte-americano Kendrick Lamar.

O Nos Alive chega ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, entre os dias 8 e 11 de julho.