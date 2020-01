Sintra comemora os 25 anos da distinção como Património Mundial

O dia 6 de dezembro de 1995 vai ficar na história do concelho de Sintra pelo reconhecimento recebido na 19ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO. Ainda faltam alguns meses para se celebrar a data dos 25 anos do reconhecimento de "Paisagem Cultural", mas até lá, a Câmara Municipal de Sintra, os Parques Sintra Monte da Lua e a Fundação Cultursintra oferecem um programa com dezenas de atividades espalhadas pelo concelho.