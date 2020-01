The Strokes atuam no NOS Alive

The Strokes sobem ao palco principal do NOS Alive dia 11 de julho, no mesmo dia de Two Door Cinema Club, Haim e Parcels.

"Is This it" é o disco de estreia, lançado em 2001. Dele ficaram temas como "Last Time" e "Someday" e o disco foi muito elogiado por publicações como a Rolling Stone ou a NME. Em 2003 editaram "Room of Fire" e seguiram-se os discos "First Impressions of Earth", em 2006 e "Angles", em 2011. "Comedown Machine" surgiu em 2013.

Em 2016, o grupo liderado por Julian Casablancas editou o EP "Future Present Past".

A banda estreou-se em Portugal em 2006 e, em 2011, The Strokes atuaram no Super Bock Super Rock. O vocalista Julian Casablancas voltaria ao palco do SBSR em 2018, mas acompanhado pelos The Voidz.

No NOS Alive estão já confirmadas atuações de Kendrick Lamar, Taylor Swift e Billie Eilish, entre outros.

O festival realiza-se de 8 a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.