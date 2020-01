Filme com dez nomeações para os Óscares estreia em Portugal

O filme "1917" estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses é um dos fortes candidatos aos Óscares, com dez nomeações. É um filme contado, em tempo real, e simula um único plano-sequência. A oitava longa-metragem de Sam Mendes é o projeto mais ambicioso e arrojado do realizador britânico, que falou em exclusivo com a SIC, em Londres.