A banda de K-pop Day6 estreou-se esta quarta-feira em Portugal, com um concerto na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa.

A banda de cinco músicos formou-se em 2014 e mistura o pop coreano com influências rock. O grupo sul-coreano está em digressão para apresentar "The Book of Us: Entropy ", o mais recente álbum de estúdio.