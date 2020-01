Slowthai é a mais recente confirmação do festival Vodafone Paredes de Coura.

O rapper inglês traz a Portugal o álbum de estreia "Nothing Great About Britain", editado em 2019 e considerado um dos melhores discos do ano pela imprensa britânica.

Slowthai junta-se a nomes como Pixies ou Mac DeMarco, já confirmados para o festival que este ano se realiza entre 19 e 22 de agosto.