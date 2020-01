Sinos e carrilhões do Palácio de Mafra vão voltar a tocar no fim de semana

Os sinos e os carrilhões do Palácio de Mafra vão voltar a tocar este fim de semana. Depois de estar parado durante 20 anos, o maior conjunto sineiro do mundo foi reabilitado durante cerca de ano e meio e vai voltar a ser tocado no domingo, por oito carrilhonistas internacionais.