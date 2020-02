"1917" foi o grande vencedor dos BAFTA

"1917" foi o grande vencedor dos British Academy of Film and Television Awards (BAFTA). Venceu 7 dos 9 prémios para os quais estava indicado. "Joker" liderava as nomeações, estava indicado para 11 prémios, mas venceu apenas 3. Um deles foi a estatueta de melhor ator, atribuída a Joaquin Phoenix.

No discurso de agradecimento, o ator pediu mais diversidade nas nomeações aos prémios.



Laura Dern e Brad Pitt venceram nas categorias de melhores atores secundários. O filme sul-coreano "Parasitas", o fenómeno desta temporada de prémios, venceu os BAFTA de melhor argumento original e de melhor filme estrangeiro.



O filme de animação "Klaus" foi o melhor na categoria. Na produção, estiveram envolvidos dois portugueses.

O BAFTA de melhor documentário foi para o retrato de uma Síria em guerra, "Para Sama". Os BAFTA são uma das últimas cerimónias de prémios antes da entrega dos Óscares, no próximo domingo, dia 9.