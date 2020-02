George Steiner morre aos 90 anos

O crítico e filósofo George Steiner morreu esta segunda-feira aos 90 anos na sua casa em Cambridge, Reino Unido, noticiou o New York Times, citando o filho.

Steiner, que nasceu em Paris em 1929, marcou a crítica literária no século XX, com mais de 30 anos a escrever para a revista New Yorker e várias obras de literatura comparativa sobre autores como Tolstoi e Dostoievski, bem como ensaios e ficção literária.

Os pais de Steiner eram judeus austríacos que saíram do seu país em 1924 para escapar ao crescimento do nacional-socialismo, que também os levou a emigrar novamente de Paris para Nova Iorque em 1940.

O nazismo e o Holocausto foram temas dominantes na obra de George Steiner, que viveu fascinado com a linguagem e com o poder da literatura a par da sua impotência face a acontecimentos como o extermínio dos judeus durante a II Guerra Mundial.