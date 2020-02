Uma exposição no MNAA para marcar no "Calendário"

As dozes peças provêm da Concatedral de Miranda e representam os doze meses do ano. Foram recentemente estudadas pelo historiador e professor de História da Arte, Vítor Serrão.

Com influências do alemão Pieter Brueghel - "O Velho", Balten retratava a vida quotidiana das cidades e dos campos da Flandres, no Séc. XV.

As doze peças estão em exposição no MNAA até dia 10 de maio.