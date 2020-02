Herbie Hancock é a mais recente confirmação para o EDP Cool Jazz. O músico norte-americano atua dia 29 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

O pianista e compositor de Chicago, um dos maiores nomes da renovação do jazz, já teve vários projetos musicais e colaborou com nomes como Miles Davis, Quincy Jones, Stevie Wonder, Tina Turner ou Norah Jones.

O festival decorre ao longo do mês de julho e já tem confirmados John Legend, Lionel Richie, Neneh Cherery e KOKOROKO.