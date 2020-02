Nenny é a mais recente confirmação para o Sumol Summer Fest. A rapper portuguesa atua no segundo e último dia do festival na Ericeira, a 4 de julho.

A rapper de Vialonga, apadrinhada pelos Wet Bed Gang, deu nas vistas com "Sushi", lançado no ano passado. Soma milhões de visualizações no YouTube, com o primeiro single e com temas como "Bússola" ou "Dona Maria.

Para o primeiro dia, a 3 de julho, estão confirmados Burna Boy e Julinho KSD.



Nenny: a rapper de Vialonga que sabe onde quer chegar