Salvador Sobral canta Jacques Brel

Jacques Brel nasceu na Bélgica em 1929 e morreu em França em 1978. Dos 49 anos de vida, dedicou 20 à música e marcou não só os países francófonos, como o resto do mundo.

Foi admirado por nomes como Ray Charles ou David Bowie e, agora, Salvador Sobral.

O músico português contou à SIC que foi comparado várias vezes ao cantor belga mas que, na realidade, só recentemente é que descobriu a fundo a obra de Brel.

"Houve um dia, depois de um concerto em Sevilha, saiu uma crítica ao concerto a dizer algo como 'Portugal já tem o seu Jacques Brel'. E eu pensei 'Ok, agora tenho mesmo que ouvir e ver como é a música dele", desabafou.

O resultado desse mergulho na arte de Jacques Brel é o ciclo de concertos nos dias 7, 8 e 10 de fevereiro, nos quais Salvador Sobral vai cantar canções do belga no CCB, em Lisboa, na Casa da Música, no Porto, e no Teatro Aveirense, em Aveiro.

Depois, Salvador Sobral planeia trabalhar num disco de canções próprias e, talvez, experimentar uma carreira de ator.