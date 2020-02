"Sons com História" volta a Castelo de Vide

Quatro espetáculos musicais, com palco em espaços históricos e culturais, marcam a segunda edição do festival "Sons com História", que vai decorrer em julho, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, foi divulgado esta terça-feira.

Promovido pelo município, o festival vai decorrer entre os dias 9 e 12 de julho em locais considerados "emblemáticos" daquela vila do Alto Alentejo.

"Nós queremos trazer a Castelo de Vide um programa que seja pedagógico para que a vila seja um polo de atração de um público erudito e que a própria população possa desfrutar com isso", explicou hoje à agência Lusa o diretor do festival, Nuno Velez Durão.

O primeiro espetáculo, a 9 de julho, terá como cenário a Fundação Nossa Senhora da Esperança, que, a partir das 21:30, recebe um recital com Ana Quintans (soprano), Miguel Amaral (guitarra portuguesa) e Diana Vinagre (violoncelo).

No dia seguinte, também à mesma hora, a Igreja de São João recebe "Officium Ensemble" em concerto.

Para o dia 11 de julho, também pelas 21:30, está prevista uma gala de ópera na praça Dom Pedro V, com a participação de Rita Marques (soprano), João Rodrigues (tenor), André Henriques (barítono), a Camerata Vocal de Torres Vedras (coro) e a Orquestra Académica da Universidade de Lisboa.

A 12 de julho, último dia do festival, vai decorrer uma missa cantada, pelas 12:30, na Igreja Matriz Santa Maria da Devesa, com "Officium Ensemble".

"A Ana Quintans participa e bem neste festival, pois é descendente da terra, e o 'Officium Ensemble' traz um reportório diferente e que vai um pouco ao encontro da herança da vila, que tem uma forte conotação com o judaísmo", referiu.

O festival "Sons com História" espera, segundo Nuno Velez Durão, dar a conhecer lugares da vila na expectativa de que esses espaços sejam "mais dinamizados, recuperados e frequentados" no futuro.

O responsável lembrou que o festival de música erudita surgiu em Castelo de Vide na sequência de uma "ideia" que tinha desenhado há vários anos.

"Há muito tempo que tinha a ideia de fazer um festival de música erudita e à conversa com o presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, ele embarcou na minha loucura, tendo dado todo o apoio", recordou.

As entradas para os quatro espetáculos que compõem o festival "Sons com História" são gratuitas.