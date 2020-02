Fernanda Fragateiro foi a primeira convidada do ciclo "Artistas no Palácio"

Fernanda Fragateiro, artista plástica de 58 anos, foi a primeira a participar no ciclo "Artistas no Palácio". Fernanda Fragateiro faz parte do projeto que junta alunos de escolas secundárias e criadores nacionais em conversas e debates no Palácio de Belém. O ciclo surge depois de encontros do mesmo género com escritores, cientistas, jornalistas e desportistas.

Emília Nadal, Vhils, Jorge Martins, Graça Morais, José Guimarães, ,Julião Sarmento, José Pedro Croft, Carlos Nogueira, Rui Sanches, Manuel Rosa, Pedro Cabrita Reis, Alfredo Cunha, Ilda David, Pedro Proença, Rui Chafes, José de Guimarães, Carla Felipe e Pedro Calapez são os artistas convidados.



Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na inauguração do ciclo que se realiza até maio.