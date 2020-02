Kevin Morby, Son Lux e The Hinds confirmados no SBSR

Dos Estados Unidos chegam duas novidades para o cartaz do festival do Meco: Kevin Morby e Son Lux.



O primeiro - considerado aos 31 anos um dos melhores cantautores do mundo - regressa a Portugal com "Oh My God", disco que lançou no ano passado.

É um trabalho situado algures entre a fé e o ceticismo e é o 5º álbum do músico de Kansas City cuja fonte de inspiração é nada mais, nada menos, que Bob Dylan.

O segundo nome confirmado é um projeto experimental liderado por Ryan Lott. Son Lux é inspirado nos ritmos do hip hop, do rock ou da música eletrónica.

Caracteriza-se por temas densos e atmosferas noturnas.

As espanholas The Hinds também fazem parte desta leva de confirmações. A paragem do quarteto de Madrid em Portugal faz parte de uma nova digressão mundial que vai servir de apresentação do 3º disco de originais, "The Prettiest Curse", com data de lançamento marcada para o início de abril.