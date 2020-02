Margot Robbie está de volta como Harley Quinn

Podem conhece-la como a namorada do Joker mas em Birds of Prey, Harley Quinn quer provar que é muito mais do que isso. É uma das personagens mais conhecidas do universo da DC Comics, nasceu na banda desenhada, passou pelos desenhos animados mas no cinema, foi Margot Robbie quem lhe deu vida.

A atriz australiana estreou o papel em 2016 no filme "Equadrão Suicida" mas desta vez, quis escolher a equipa para combater um novo vilão.

Huntress, Black Canary e Renee Montoya são três das novas caras apresentadas em Birds of Prey, têm em comum um passado traumático e uma irreverência que desafia a noção típica do que faz de uma personagem vilã ou heroína.

A longa-metragem com realização de Cathy Yan, é um projeto que Margot Robbie abraçou desde o início. Seja pela participação que teve na criação do argumento de Christina Hodson ou pelo papel de produtora.

Um papel diferente que a atriz vê como uma forma de trazer mais mulheres para cargos de poder atrás das câmaras. Uma tarefa que faz com o apoio da empresa de produção de cinema e televisão LuckyChap Entertainment que fundou em 2014 com Tom Ackerley, Josey McNamara e Sophia Kerr.