Afinal haverá pelo menos 112 obras de arte do Estado desaparecidas

A notícia é avançada hoje pelo Jornal Público que consultou documentos do acervo.

O Jornal diz que as contas do Ministério da Cultura deixam de fora pelo menos 18 fotografias, e uma delas pode estar entre as obras mais valiosas que estão por localizar.

A Direção-Geral do Património Cultural realizou uma lista que dá conta de 94 obras do Estado desaparecidas.

Uma lista que Graça Fonseca disse que ia participar à Procuradoria-Geral da República.