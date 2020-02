Ministério da Cultura entrega relatório sobre desaparecimento das obras do Estado à PGR

A Procuradoria-Geral da República já recebeu o relatório da Direção-Geral do Património Cultura (DGPC) que dá conta do desaparecimento de 94 obras da coleção de arte do Estado.

Abordada pela SIC, esta sexta-feira, num evento no Museu dos Coches, a ministra da Cultura recusou comentar o assunto.

Dezoito fotografias que também estão desaparecidas pertencem ao Centro Português de Fotografia, que o Ministério diz não pertencer à DGPC.