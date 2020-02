ProfJam em monólogo com a música (quase) de parte

Mário Cotrim, ou ProfJam, aventurou-se por uma nova via: a do cinema. O rapper deixou de lado o beat e a rima livre para se focar na mensagem e escreveu meia hora de texto corrido com o qual quer fazer o público questionar a diferença entre o bem e o mal.

O projeto foi apresentado esta quarta-feira no Cinema Ideal, em Lisboa, onde vai voltar a ser exibido numa mostra única a 12 de fevereiro, à mesma hora em que passa num dos ecrãs do Cinema Trindade, no Porto.

O filme passa-se no palco de uma sala de teatro e é precedido por uma apresentação da atriz Rita Blanco.

Chama-se "#000000", o código hexadecimal do preto, e é o sucessor do disco de estreia "#FFFFFF", cuja cor de fundo é o branco. Os trabalhos, segundo Mário Cotrim, funcionam em "Contraste".

Depois disto, o músico vai voltar a concentrar-se na música. A 5 de agosto regressa ao MEO Sudoeste e no mês seguinte edita "Love Songs Die", o segundo disco de originais que já tem cá fora o single "HEI".