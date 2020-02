Vem aí mais um cine-concerto de Harry Potter (mas antes houve uma noite de livros)

O livro foi lançado no ano 2000 e a Editorial Presença - numa parceria com o Clube de Fãs de Harry Potter em Portugal - "Instituto de Magia Português" - convidou os seguidores do feiticeiro mais famoso do mundo a jogar no "Torneio dos Três Feiticeiros".



Um programa de várias atividades que pôs à prova o conhecimento dos fãs sobre o quarto livro da autora britânica J. K. Rowling.

A Noite dos Livros de Harry Potter foi criada há seis anos pela editora britânica "Bloomsburry" e tem como objetivo aproximar as novas gerações do universo mágico de Potter.

No próximo dia 15, serão mais de 90 músicos em palco, para o Cine-Concerto de "Harry Potter e o Cálice de Fogo". A interpretação da banda sonora está a cargo da Orquestra Filarmonia das Beiras, conduzida pelo Maestro Timothy Henty.