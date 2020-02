Foto de dois ratos a lutarem no metro de Londres vence prémio internacional

A vida nas grandes cidades não é "pêra doce" e obriga cada um a lutar por si. Que o digam estes dois ratos, fotografados pelo investigador da BBC, Sam Rowley.

A ideia surgiu de um vídeo de um amigo, que filmou dois ratos a lutar no metro, explicou o investigador à CNN. O que se sucedeu foram várias horas de espera e tentativas.

"Com grande parte da população a viver em áreas urbanas e cidades, é preciso contar a história de como as pessoas se relacionam com a vida selvagem", afirmou Sam à CNN. "A vida selvagem é fantástica e devemos apreciar também os animais mais pequenos e supostamente com os quais é mais difícil de conviver".

Sam explicou ao site do Museu da História Natural de Londres que percebeu que a melhor maneira de fotografar os ratos que vivem no metro de Londres seria deitar-se na plataforma e esperar. Só os viu lutar por restos de comida algumas vezes, possivelmente por serem muitos.

A disputa de "Station Squabble", título atribuído a fotografia premiada, durou apenas uma fração de segundo, com um dos ratos a agarrar uma migalha e a voltar "à sua vida".

Mas foi esta fração de segundo que conquistou o Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award, num instante captado pelo fotógrafo semi-profissional de apenas 25 anos.

Sam Rowley reagiu esta manhã no Twitter, afirmando ser "um sonho realizado".

O prémio, organizado pelo Museu da História Natural de Londres e com o apoio da Panasonic UK, é votado online e contou com mais de 48 mil participações de mais de 100 países. Mais de 28 mil pessoas votaram numa seleção de 25 fotos que pretendem mudar a forma como as pessoas vêm a vida selvagem.