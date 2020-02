Jim Carrey está de volta em Sonic - O Filme

A história será familiar para quem jogou numa consola MegaDrive nos anos 90. Quem não o fez, pode conhece-la na versão cinematográfica das aventuras de Sonic. O ouriço super sónico fugiu para a Terra com a ajuda de anéis mágicos, mas aqui, encontrou Robotnic, o principal rival do personagem interpretado por Jim Carrey.

O ator norte-americano dá vida ao histórico vilão com um estilo que já vimos nos filmes "Ace Ventura" ou "A Máscara". A tecnologia é, como no videojogo, o super poder do vilão. Uma faceta que Jim Carrey quis ironizar com a personagem, que tem a missão...ou obsessão, de capturar o ouriço mais rápido do mundo.

Uma história que tinha estreia prevista para novembro do ano passado, mas que teve que ser adiada, para a produção alterar o aspeto gráfico do protagonista. Quatro meses depois, Sonic está pronto para o cinema.