Slow J regressa ao Super Bock Super Rock

Depois de um intervalo de um ano, o rapper português volta a integrar o cartaz do Super Bock Super Rock. A relação do músico com o festival começou a formar-se em 2017 quando atuou no palco EDP, no Parque das Nações, em Lisboa. O impacto da atuação foi tal que, nesse mesmo ano, a organização confirmou que Slow J estaria de volta no ano seguinte, já no palco principal.

A atuação confirmou um estatuto que João Batista Coelho manteve em 2019 quando lançou o disco "You are Forgiven". Um trabalho que apresentou ao vivo no Super Bock em Stock, quando se estreou no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Agora, o músico prepara algumas novidades para um concerto que será, também, de retrospetiva de uma jovem carreira sem sinais de abrandar.

Slow J junta-se aos já confirmados A$AP Rocky, Red Orange County e aos Foals no cartaz do Super Bock Super Rock que regressa à Herdade do Cabeço da Flauta no Meco de 16 a 18 de julho.