Yann Tiersen regressa a Portugal para o EDP Coojazz

O multi-instrumentista francês Yann Tiersen regressa a Portugal no verão, para atuar no EDP Cooljazz a 21 de julho.

Yann Tiersen criou bandas sonoras para filmes e lançou em dezembro "Portrait", um disco com novas versões de temas antigos e três inéditos.

O músico tem formação clássica e lançou o primeiro disco em 1995. Vive há 10 anos na ilha de Ushant no Mar Celta, entre a Bretanha e a Cornualha, e criou o estúdio "The Eskal".

Yann Tiersen junta-se a John Legend, Herbie Hancock, Lionel Richie, Neneh Cherry e Kokoroko no cartaz do festival que decorre ao longo do mês de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.