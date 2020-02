Concerto de Andrea Bocelli em julho em Coimbra

Andrea Bocelli regressa Portugal com um concerto a 4 de julho no Estádio Cidade de Coimbra. A grande novidade, avançada esta manhã, é Mariza como convidada especial, juntando o tenor a uma das maiores embaixadoras da música portuguesa. Tiago Castelo Branco, promotor do espetáculo, esteve na Edição da Manhã.