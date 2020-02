Divulgadas as primeiras imagens do novo filme de Wes Anderson

"The French Dispatch" é nas palavras do realizador, que também assina o argumento, uma carta de amor aos jornalistas. O filme passa-se no século XX, numa cidade francesa, onde está a redação de um jornal norte-americano. O cineasta volta a trabalhar com atores como Bill Murray ou Tilda Swinton e também conta no elenco com nomes como Timothee Chalamet, Saoirse Ronan, Lea Seydoux ou Frances McDormand. O filme, que ainda não tem data de estreia para Portugal, chega às salas dos Estados Unidos, em julho.