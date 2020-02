"A Criada Zerlina" em reposição, agora no Teatro Aberto

Baseada na obra de 1950 do autor austríaco Hermann Broch, "A Criada Zerlina" retrata as disparidades entre as classes sociais, no início do Séc. XX.

Em palco, a história é narrada por Luísa Cruz no papel de Zerlina. Um monólogo sarcástico de uma mulher que se debate com os seus impulsos éticos e eróticos, alimentados pelo triângulo amoroso entre a criada, a patroa e o seu respetivo amante.

Encenada por João Botelho, foi a interpretação de Zerlina que valeu a Luísa Cruz o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Teatro, em 2019.

A peça esteve em cena no Centro Cultural de Belém no ano passado e é, agora, reposta no palco da Sala Azul do Teatro Aberto, até ao dia 1 de março.