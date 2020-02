Depois de encher a plateia do Super Bock Super Rock no ano passado, o grupo norte-americano sobe ao palco principal do MEO Sudoeste. Vai ser no dia 8 de agosto.

Com influências do hip-hop e do trap norte-americano, a terceira e última parte do disco "Culture", que saiu em 2017 e valeu ao trio uma nomeação para o Grammy de Melhor Álbum de Rap em 2018, está prevista para este ano.

"Migos" juntam-se no cartaz aos já confirmados Major Lazer, Ozuna e Bad Bunny.