Celebra-se hoje o Dia dos Namorados, uma data assinalada, já há algum tempo, em Portugal mas que muitas vezes é criticada por ser apenas mais um apelo ao consumismo. Mas será que sempre foi assim? "O Amor em Portugal na Idade Média" é um livro lançado recentemente e que procura fazer o retrato do amor no Portugal medieval. Ana Rodrigues Oliveira, historiadora e autora do livro, esteve na Edição da Manhã.