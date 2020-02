Redescobrindo um cineasta do Irão

Nas últimas décadas, através de autores como Abbas Kiarostami (1940-2016) ou Jafar Panahi (n. 1960), a produção cinematográfica iraniana adquiriu enorme prestígio internacional, aliás ilustrado por muitos prémios, quer em festivais, quer nos Óscares de Hollywood. Nesta perspectiva, o cineasta do Irão mais conhecido será Asghar Farhadi (n. 1972), com dois títulos consagrados com o Óscar de melhor filme estrangeiro: “Uma Separação” (2011) e “O Vendedor” (2016).

Pode dizer-se que o reconhecimento de Farhadi para lá do mercado do Irão começou com “À Procura de Elly”, título de 2009 premiado em vários certames, incluindo Berlim (Urso de Prata - melhor realização) e Tribeca (melhor filme de ficção). De uma arquitectura narrativa tão elaborada quanto fascinante, “À Procura de Elly”, por certo o menos conhecido dos trabalhos de Farhadi, está agora disponível entre nós em edição em DVD.

https://www.youtube.com/watch?v=MdqMICWhxuA

Se faz sentido aproximar “À Procura de Elly” de algum outro filme de Farhadi, este será “Todos Sabem” (2018), a sua produção mais internacional, envolvendo Espanha, França e Itália, e contando com Penélope Cruz e Javier Bardem nos papéis principais. Em ambos os casos, deparamos com um dispositivo dramático enraizado num paradoxo afectivo: por um lado, descobrimos um grupo de pessoas com laços familiares e sociais muito fortes; por outro lado, as suas relações vão ser postas à prova através de uma perturbante teia de equívocos e mentiras.

O título do filme remete para o acontecimento central da história que nos é contada: Elly (Taraneh Alidoosti) é convidada a integrar um grupo de amigos que viajam até ao norte do Irão, na zona do Mar Cáspio, para três dias de férias; na verdade, a autora do convite, Sepideh (Golshifteh Farahani), espera que Elly, professora do seu filho, se venha a interessar por Ahmad (Shahab Hosseini), um amigo, divorciado, que trabalha na Alemanha… Simplificando, e sem querer revelar as peripécias da história, digamos apenas que, depois de resistir aos intuitos “casamenteiros” de Sepideh, Elly desaparece…

Através da delicadeza emocional da realização de Farhadi, apoiada pelo talento de todos os seus actores e actrizes, “À Procura de Elly” coloca em cena uma classe média que vive, por assim dizer, enquistada entre os valores tradicionais e novas formas de organização social. A subtil exposição das formas de organização da sociedade iraniana — em particular no que diz respeito ao lugar das mulheres no sistema familiar — acaba por conferir ao filme um genuíno apelo universal: estamos perante um invulgar ensaio sobre as relações humanas que funciona também como (re)descoberta de um notável cineasta.