A banda de rock britânica Skunk Anansie vai regressar a Portugal em 2020 para dois concertos. O primeiro está marcado para dia 9 de novembro no Coliseu do Porto, e no dia seguinte, 10 de novembro, sobrem ao palco do Coliseu de Lisboa.

Os espectáculos fazem parte da segunda fase da digressão que celebra os 25 anos dos Skunk Anansie e que se vai realizar apenas em salas. A última vez que a banda liderada por Skin atuou em Portugal foi no ano passado,no festival EDP Vilar de Mouros.