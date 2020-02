"Artistas no Palácio de Belém" com Graça Morais

A artista falou da carreira e de histórias de vida que usou desde cedo para transformar em arte. Durante cerca de uma hora, a artista portuguesa partilhou experiências com uma audiência de jovens que puderam conversar com Graça Morais. A iniciativa partiu do programa "Artistas no Palácio de Belém". Um convite do Presidente da República, que abriu as portas da residência oficial a escolas de todo o país, para participarem num programa que se estende até 26 de maio.