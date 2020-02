Jungle DJ Set e Nick Murphy DJ Set são as novas confirmações para o festival Super Bock Super Rock.

Os Jungle, que atuaram no ano passado no festival, regressam para se apresentarem em formato de DJ Set, no primeiro dia. É também a 16 de julho que atuam ASAP Rocky, Rex Orange County, Kevin Morby e as Hinds.

Nick Murphy, antes conhecido como Chet Faker, também vai atuar como DJ, a 17 de julho, no dia dos já confirmados Slow J e Gold Link.