Plutónio levou a SIC ao bairro onde tudo começou

Quem esteve no concerto do músico no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na passada sexta-feira, não deixou de reparar nas referências ao Bairro da Cruz Vermelha que estavam no palco. E foi precisamente essas referências da freguesia de Cascais que Plutónio mostrou à SIC e que estão na peça em cima.

Depois do espetáculo em Lisboa, o MC e produtor leva o 3º e mais recente disco, "Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor", ao palco do Hard Club, no Porto. O concerto vai ser já a 21 de fevereiro.

Veja também: