Rapper norte-americano morto durante invasão à sua casa

O rapper Pop Smoke foi morto a tiro esta quarta-feira de manhã na sua casa na Califórnia. Segundo o TMZ, a residência foi invadida por dois homens que usavam máscaras, que começaram a disparar tiros em vários sentidos, acabando por deixar o jovem músico em estado crítico.

Pop Smoke ainda foi transportado para o hospital em West Hollywood, onde acabou por morrer. Os suspeitos do assalto fugiram a pé e ainda não foram identificados pelas autoridades até ao momento.

O artista de 20 anos era conhecido pelas músicas "Welcome To The Party" e "Dior", bem como pela colaboração com Travis Scott na música "GATTI". Vinha este ano atuar em Portugal, no festival Rolling Loud, em Portimão, em julho.