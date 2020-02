Os Meduza são a mais recente confirmação para o MEO Sudoeste e atuam a 6 de agosto.

O trio italiano ficou conhecido em 2018 pela música "Piece of your heart", que teve a colaboração dos produtores britânicos Goodboys. O single conquistou a platina no Reino Unido e valeu-lhes a nomeação para um Grammy.

O segundo single de sucesso, "Lose Control", lançado em outubro, voltou a contar com a participação dos Goodboys e de Becky Hill.

Os Meduza atuam no mesmo dia dos já confirmados Major Lazor.