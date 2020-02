Em dia de campanha política, no Colorado, o Presidente dos Estados Unidos lamentou a vitória do filme sul-coreano e considerou que havia filmes bem melhores.

No final do discurso, o Presidente criticou também Brad Pitt, que ganhou o prémio de Melhor Ator Secundário no filme "Era umavez em Hollywood". No discurso de vitória, o ator tomou uma posição política onde se mostrou a favor da destituição do Presidente dos Estados Unidos.